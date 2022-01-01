Change
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון שכר
הדמיות גרפים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השוואת הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות המובילות בשכר
שילוב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק
מדען נתונים
צפה בנקודות נתונים בודדות
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום משכורות
📈 הדמיות גרפים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השוואת הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות המובילות בשכר
💸 חישוב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון שכר
תרום
הוסף שכר
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי רמות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 מתנה סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת פיצויים
למחקר אקדמי
מאגר נתוני פיצויים
קהילה
← מדריך חברות
League
עובד כאן?
תבע את החברה שלך
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
League הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,643
ביטוח, בריאות ורווחה
Dental Insurance
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Health Insurance
Life Insurance
Paternity Leave
17 weeks
Maternity Leave
17 weeks
בית
Fertility Assistance
Immigration Assistance
Remote Work
פיננסים ופרישה
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Flexible Spending Account (FSA)
Roth 401k
יתרונות והנחות
Learning and Development
Tuition Reimbursement
אחר
Donation Match
צפה בנתונים כטבלה
League יתרונות והטבות
הטבה
תיאור
Dental Insurance
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Paternity Leave
17 weeks
Maternity Leave
17 weeks
Fertility Assistance
Offered by employer
Immigration Assistance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Roth 401k
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
משרות מומלצות
לא נמצאו משרות מומלצות עבור League
חברות קשורות
TechSmith
HealthVerity
Calendly
ATPCO
Travelport
צפה בכל החברות ➜
משאבים אחרים
דוח שכר סוף שנה
חשב פיצוי כולל