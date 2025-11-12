חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Lead Bank in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $217,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.