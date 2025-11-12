ספריית חברות
Lead Bank
Lead Bank מהנדס תוכנה בק-אנד שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Lead Bank מגיעה ל-$193K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lead Bank. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
סה״כ לשנה
$193K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Lead Bank in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $268,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lead Bank עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $172,750.

משאבים נוספים