חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Lead Bank in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $268,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.