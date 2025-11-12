Lattice מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in San Francisco Bay Area ב-Lattice נע בין $206K ל-year עבור L3 לבין $229K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$220K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lattice. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס L3 Software Engineer I ( רמת כניסה ) $206K $189K $17.5K $0 L4 Software Engineer II $154K $154K $0 $0 L5 Senior Software Engineer $254K $214K $40K $0 L6 Staff Software Engineer $229K $229K $0 $0 צפה 2 רמות נוספות

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

הגשות שכר אחרונות

​ מסנן טבלה הרשמה להתראות הוסף הוסף תגמול הוסף תגמול

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

קבל התראות על שכרים חדשים ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

משאבי אנוש / גיוס? צור הצעה אינטראקטיבית

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בLattice, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי ) 3 years post-termination exercise window.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Lattice ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.