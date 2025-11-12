ספריית חברות
Lattice
פיצוי מעצב חוויית משתמש in United States ב-Lattice מגיע ל-$193K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$195K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lattice. עדכון אחרון: 11/12/2025

ממוצע רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בLattice, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

3 years post-termination exercise window.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב חוויית משתמש ב-Lattice in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $294,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lattice עבור תפקיד מעצב חוויית משתמש in United States הוא $173,250.

