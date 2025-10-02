ספריית חברות
Latham & Watkins
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • משפטי

  • כל שכר משפטי

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins משפטי שכר בGreater Los Angeles Area

חבילת הפיצוי החציונית של משפטי in Greater Los Angeles Area ב-Latham & Watkins מגיעה ל-$265K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Latham & Watkins. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
סה״כ לשנה
$265K
דרגה
-
משכורת בסיס
$235K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$30K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Latham & Watkins?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות משפטי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משפטי ב-Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $447,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Latham & Watkins עבור תפקיד משפטי in Greater Los Angeles Area הוא $235,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Latham & Watkins

חברות קשורות

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים