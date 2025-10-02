ספריית חברות
L&T Technology Services
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • United States

L&T Technology Services מהנדס תוכנה שכר בUnited States

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-L&T Technology Services מגיעה ל-$73K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של L&T Technology Services. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
L&T Technology Services
Software Engineer
Peoria, IL
סה״כ לשנה
$73K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$70K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$3K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב L&T Technology Services?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un מהנדס תוכנה en L&T Technology Services in United States está en una compensación total anual de $108,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en L&T Technology Services para el puesto de מהנדס תוכנה in United States es $70,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור L&T Technology Services

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Intuit
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים