  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Bengaluru

Landmark Group מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Landmark Group מגיעה ל-₹1.38M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Landmark Group. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.38M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Landmark Group?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

ለמהנדס תוכנה በLandmark Group in Greater Bengaluru የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ₹3,832,983 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በLandmark Group ለמהנדס תוכנה ሚና in Greater Bengaluru የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ₹1,384,866 ነው።

