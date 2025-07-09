ספריית חברות
LanceDB
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

LanceDB משכורות

המשכורת החציונית של LanceDB היא $201,000 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של LanceDB. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$201K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes LanceDB on מהנדס תוכנה at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte LanceDB keskmine aastane kogutasu on $201,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור LanceDB

חברות קשורות

  • Microsoft
  • Amazon
  • Facebook
  • Uber
  • Tesla
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים