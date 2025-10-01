ספריית חברות
Lamoda
Lamoda אנליסט עסקי שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט עסקי in Moscow Metro Area ב-Lamoda מגיעה ל-RUB 3.03M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lamoda. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 3.03M
דרגה
L2
משכורת בסיס
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 233K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lamoda?

RUB 13.36M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Lamoda in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 7,801,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lamoda עבור תפקיד אנליסט עסקי in Moscow Metro Area הוא RUB 3,031,156.

משאבים נוספים