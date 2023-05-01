ספריית חברות
Lambda
Lambda משכורות

המשכורת של Lambda נעה בין $119,400 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שיווק ברמה הנמוכה לבין $301,500 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Lambda. עודכן לאחרונה: 10/19/2025

מהנדס תוכנה
Median $270K
שיווק
$251K
תפעול שיווק
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
מנהל מוצר
$245K
מכירות
$302K
ארכיטקט פתרונות
$231K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Lambda הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $301,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lambda הוא $248,010.

