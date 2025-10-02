ספריית חברות
Lam Research
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל תוכנית טכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית טכנית

  • San Francisco Bay Area

Lam Research מנהל תוכנית טכנית שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תוכנית טכנית in San Francisco Bay Area ב-Lam Research מגיעה ל-$209K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lam Research. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
סה״כ לשנה
$209K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$167K
Stock (/yr)
$22K
בונוס
$20K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lam Research?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בLam Research, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל תוכנית טכנית מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל תוכנית טכנית at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $266,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the מנהל תוכנית טכנית role in San Francisco Bay Area is $207,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lam Research

חברות קשורות

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים