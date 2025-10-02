ספריית חברות
Lam Research
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Bengaluru

Lam Research מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Lam Research מגיעה ל-₹2.06M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lam Research. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹2.06M
דרגה
L2
משכורת בסיס
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
בונוס
₹0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lam Research?

₹13.94M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בLam Research, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste מהנדס תוכנה chez Lam Research in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹5,426,508. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Lam Research pour le poste מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru est de ₹2,547,353.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lam Research

חברות קשורות

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים