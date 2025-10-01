ספריית חברות
Lam Research
  • שכר
  • מנהל תוכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית

  • San Francisco Bay Area

Lam Research מנהל תוכנית שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תוכנית in San Francisco Bay Area ב-Lam Research מגיעה ל-$212K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lam Research. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
סה״כ לשנה
$212K
דרגה
L5
משכורת בסיס
$154K
Stock (/yr)
$34K
בונוס
$23.5K
שנים בחברה
6 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lam Research?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בLam Research, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית ב-Lam Research in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $265,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lam Research עבור תפקיד מנהל תוכנית in San Francisco Bay Area הוא $187,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים