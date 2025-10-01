ספריית חברות
Lam Research
Lam Research מהנדס כימיה שכר בGreater Taipei Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס כימיה in Greater Taipei Area ב-Lam Research מגיעה ל-NT$2.12M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lam Research. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$2.12M
דרגה
PE3
משכורת בסיס
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$386K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lam Research?

NT$5.09M

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בLam Research, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)



Process Engineer

שאלות נפוצות

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla מהנדס כימיה w Lam Research in Greater Taipei Area wynosi rocznie NT$16,925,401. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lam Research dla stanowiska מהנדס כימיה in Greater Taipei Area wynosi NT$2,121,661.

