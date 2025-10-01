ספריית חברות
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Hong Kong Area

Lalamove מהנדס תוכנה שכר בGreater Hong Kong Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Hong Kong Area ב-Lalamove מגיעה ל-HK$334K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lalamove. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
סה״כ לשנה
HK$334K
דרגה
L2
משכורת בסיס
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
בונוס
HK$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Lalamove?

HK$1.25M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Lalamove in Greater Hong Kong Area עומדת על תגמול כולל שנתי של HKHK$3,493,986. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lalamove עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Hong Kong Area הוא HKHK$2,412,249.

משרות מובילות

משאבים נוספים