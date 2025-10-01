ספריית חברות
Labelbox
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • San Francisco Bay Area

Labelbox מהנדס תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Labelbox מגיעה ל-$225K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Labelbox. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$225K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$215K
Stock (/yr)
$10K
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Labelbox?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Labelbox in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $281,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Labelbox עבור תפקיד מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area הוא $202,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Labelbox

חברות קשורות

  • Invisible Technologies
  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • Papa
  • TrustArc
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים