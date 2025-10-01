ספריית חברות
Kyriba
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Warsaw Metropolitan Area

Kyriba מהנדס תוכנה שכר בWarsaw Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-Kyriba מגיעה ל-PLN 253K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kyriba. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Kyriba
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
סה״כ לשנה
PLN 253K
דרגה
L3
משכורת בסיס
PLN 253K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Kyriba?

PLN 601K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Kyriba in Warsaw Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 350,527. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kyriba עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area הוא PLN 253,419.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Kyriba

חברות קשורות

  • Uber
  • Apple
  • Spotify
  • Flipkart
  • Dropbox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים