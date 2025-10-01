ספריית חברות
Kyndryl
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • United States

Kyndryl מהנדס תוכנה שכר בUnited States

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Kyndryl נע בין $128K ל-year עבור Band 6 לבין $193K ל-year עבור Band 9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$122K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kyndryl. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Band 6
(רמת כניסה)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Kyndryl?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Kyndryl in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $223,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kyndryl עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $121,000.

