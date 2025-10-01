פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Austin Area ב-Kyndryl נע בין $106K ל-year עבור Band 6 לבין $121K ל-year עבור Band 8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Austin Area מגיעה ל-$107K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kyndryl. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה