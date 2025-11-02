ספריית חברות
Kronos Research
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Kronos Research מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Taiwan ב-Kronos Research מגיעה ל-NT$1.89M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kronos Research. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$1.89M
דרגה
-
משכורת בסיס
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Kronos Research in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$10,086,066. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kronos Research עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Taiwan הוא NT$1,537,900.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Kronos Research

חברות קשורות

  • SoFi
  • Square
  • Facebook
  • Lyft
  • Pinterest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים