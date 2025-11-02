ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של רואה חשבון in United States ב-Kroll מגיעה ל-$155K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kroll. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Kroll
Vice President
New York, NY
סה״כ לשנה
$155K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$140K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$15K
שנים בחברה
6 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-Kroll in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $265,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kroll עבור תפקיד רואה חשבון in United States הוא $140,000.

