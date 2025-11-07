ספריית חברות
Kroger
מנהל מוצר דרגה

Senior Product Manager

דרגות ב Kroger

השווה דרגות
  1. Product Manager
  2. Senior Product Manager
  3. Advanced Product Manager
    4. הצג 2 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
$187,728
משכורת בסיס
$141,965
הקצאת מניות ()
$12,638
בונוס
$33,125
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
משאבים נוספים