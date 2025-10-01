ספריית חברות
KPN
  • Greater Amsterdam Area

KPN מדען נתונים שכר בGreater Amsterdam Area

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Amsterdam Area ב-KPN מגיעה ל-€58.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של KPN. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
סה״כ לשנה
€58.5K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
€58.5K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב KPN?

€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-KPN in Greater Amsterdam Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €74,210. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KPN עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Amsterdam Area הוא €58,474.

