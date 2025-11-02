ספריית חברות
KPN
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

KPN מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Netherlands ב-KPN מגיעה ל-€62.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של KPN. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
סה״כ לשנה
€62.7K
דרגה
-
משכורת בסיס
€57.9K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€4.8K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב KPN?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-KPN in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €115,118. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KPN עבור תפקיד מדען נתונים in Netherlands הוא €61,972.

