Konami Gaming משכורות

המשכורת של Konami Gaming נעה בין $80,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $85,073 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Konami Gaming. עודכן לאחרונה: 11/25/2025

מהנדס תוכנה
Median $80K
מנהל פרויקט
$85.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Konami Gaming הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $85,073. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Konami Gaming הוא $82,536.

