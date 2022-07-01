ספריית חברות
Koddi משכורות

המשכורת של Koddi נעה בין $78,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $174,125 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Koddi. עודכן לאחרונה: 11/25/2025

מהנדס תוכנה
Median $78K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל הנדסת תוכנה
$174K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Koddi הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $174,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Koddi הוא $126,063.

משאבים נוספים

