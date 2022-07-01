ספריית חברות
KNZ
KNZ משכורות

המשכורת של KNZ נעה בין $34,825 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $190,950 עבור יועץ ניהולי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של KNZ. עודכן לאחרונה: 11/25/2025

יועץ ניהולי
$191K
מהנדס תוכנה
$34.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-KNZ הוא יועץ ניהולי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $190,950. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KNZ הוא $112,888.

משאבים נוספים

