Known משכורות

המשכורת של Known נעה בין $35,175 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $161,190 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מנהל מדעי נתונים
$161K
מדען נתונים
$153K
מהנדס תוכנה
$35.2K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Known הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $161,190. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Known הוא $153,000.

משאבים נוספים