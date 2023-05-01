מדריך חברות
Knoll
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Knoll משכורות

המשכורת החציונית של Knoll היא $46,844 עבור מעצב מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Knoll. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מעצב מוצר
$46.8K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Knoll הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $46,844. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Knoll הוא $46,844.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Knoll

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • Microsoft
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים