ספריית חברות
Knock
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Knock משכורות

המשכורת של Knock נעה בין $65,325 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $153,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Knock. עודכן לאחרונה: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $153K
שירות לקוחות
$65.3K
מנהל מוצר
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Knock הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $153,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Knock הוא $151,900.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Knock

חברות קשורות

  • Move
  • Bungalow
  • Zumper
  • realtor.com
  • Flyhomes
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים