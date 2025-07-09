ספריית חברות
Knight Frank
Knight Frank משכורות

המשכורת של Knight Frank נעה בין $33,322 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $125,648 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Knight Frank. עודכן לאחרונה: 10/22/2025

אנליסט נתונים
$33.3K
מדען נתונים
$53.2K
מהנדס תוכנה
$126K

מנהל הנדסת תוכנה
$111K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Knight Frank הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $125,648. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Knight Frank הוא $81,879.

