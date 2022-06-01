ספריית חברות
KMS Technology
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

KMS Technology משכורות

המשכורת של KMS Technology נעה בין $12,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $48,040 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של KMS Technology. עודכן לאחרונה: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $12K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

אנליסט עסקי
$19.3K
תפעול שיווק
$13.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מעצב מוצר
$13.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$48K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-KMS Technology הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $48,040. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KMS Technology הוא $13,507.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור KMS Technology

חברות קשורות

  • Tesla
  • Square
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים