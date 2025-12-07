ספריית חברות
Keyfactor
Keyfactor שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United Kingdom ב-Keyfactor נע בין £128K לבין £186K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Keyfactor. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$197K - $225K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$172K$197K$225K$250K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Keyfactor?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-Keyfactor in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £186,361. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Keyfactor עבור תפקיד שירות לקוחות in United Kingdom הוא £127,926.

משאבים נוספים

