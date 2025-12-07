Kent מהנדס מכונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכונות in United Kingdom ב-Kent נע בין £31.2K לבין £44.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kent. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $48.1K - $56.3K United Kingdom טווח שכיח טווח אפשרי $42K $48.1K $56.3K $59.9K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס מכונות דיווחים ב Kent כדי לפתוח!

