הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס כימיה in India ב-Kent נע בין ₹2.07M לבין ₹3.01M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kent. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$27K - $30.8K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Kent?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס כימיה ב-Kent in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,010,258. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kent עבור תפקיד מהנדס כימיה in India הוא ₹2,066,363.

משאבים נוספים

