מדריך חברות
Kennametal
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Kennametal משכורות

המשכורת החציונית של Kennametal היא $15,451 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Kennametal. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מדען נתונים
$15.5K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Kennametal הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $15,451. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kennametal הוא $15,451.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Kennametal

חברות קשורות

  • Lyft
  • Netflix
  • SoFi
  • Uber
  • Airbnb
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים