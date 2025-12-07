Kelvin מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-Kelvin נע בין $83K לבין $116K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Kelvin. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $90K - $109K United States טווח שכיח טווח אפשרי $83K $90K $109K $116K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Kelvin ?

