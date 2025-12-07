Keela מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in Canada ב-Keela נע בין CA$95.9K לבין CA$134K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Keela. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $75.6K - $91.6K Canada טווח שכיח טווח אפשרי $69.7K $75.6K $91.6K $97.4K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Keela ?

