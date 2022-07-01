ספריית חברות
Keap משכורות

המשכורת של Keap נעה בין $86,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $185,925 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Keap. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $86K
מעצב מוצר
$118K
מנהל מוצר
$177K

מנהל הנדסת תוכנה
$186K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Keap הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $185,925. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Keap הוא $147,355.

משאבים נוספים