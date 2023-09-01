ספריית חברות
KCI Technologies
KCI Technologies משכורות

המשכורת של KCI Technologies נעה בין $56,441 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס אזרחי ברמה הנמוכה לבין $97,594 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של KCI Technologies. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מהנדס אזרחי
$56.4K
מהנדס מכונות
$69.7K
מהנדס MEP
$83.6K

מנהל פרויקט
$97.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-KCI Technologies הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $97,594. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KCI Technologies הוא $76,615.

משרות מובילות

