Kavak משכורות

המשכורת של Kavak נעה בין $26,268 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $156,780 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Kavak. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $45.5K
מדען נתונים
$68.4K
משאבי אנוש
$36K

מנהל מוצר
$26.3K
מנהל הנדסת תוכנה
$157K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Kavak הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $156,780. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Kavak הוא $45,490.

