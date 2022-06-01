ספריית חברות
Katapult משכורות

המשכורת של Katapult נעה בין $44,428 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $214,200 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Katapult. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

$160K

מנהל מדעי נתונים
$214K
מדען נתונים
$197K
מעצב מוצר
$99.5K

מהנדס תוכנה
$44.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Katapult הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $214,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Katapult הוא $148,255.

