Justworks מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Justworks מגיעה ל-$193K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Justworks. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
סה״כ לשנה
$193K
דרגה
L5
משכורת בסיס
$190K
Stock (/yr)
$3K
בונוס
$0
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Justworks?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
ייצא נתונים
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

5%

שנה 1

15%

שנה 2

40%

שנה 3

40%

שנה 4

סוג מניות
Options

בJustworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 5% בוקע ב 1st-שנה (5.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (1.25% חודשי)

  • 40% בוקע ב 3rd-שנה (3.33% חודשי)

  • 40% בוקע ב 4th-שנה (3.33% חודשי)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

שנה 1

30%

שנה 2

30%

שנה 3

30%

שנה 4

סוג מניות
Options

בJustworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)

  • 30% בוקע ב 2nd-שנה (2.50% חודשי)

  • 30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)

  • 30% בוקע ב 4th-שנה (2.50% חודשי)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Justworks in New York City Area sits at a yearly total compensation of $222,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Justworks for the מהנדס תוכנה role in New York City Area is $185,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Justworks

