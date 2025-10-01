חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in New York City Area ב-Justworks מגיעה ל-$200K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Justworks. עדכון אחרון: 10/1/2025
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
5%
שנה 1
15%
שנה 2
40%
שנה 3
40%
שנה 4
בJustworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
5% בוקע ב 1st-שנה (5.00% שנתי)
15% בוקע ב 2nd-שנה (1.25% חודשי)
40% בוקע ב 3rd-שנה (3.33% חודשי)
40% בוקע ב 4th-שנה (3.33% חודשי)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
שנה 1
30%
שנה 2
30%
שנה 3
30%
שנה 4
בJustworks, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)
30% בוקע ב 2nd-שנה (2.50% חודשי)
30% בוקע ב 3rd-שנה (2.50% חודשי)
30% בוקע ב 4th-שנה (2.50% חודשי)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.