Jumbo Interactive
Jumbo Interactive משכורות

המשכורת של Jumbo Interactive נעה בין $70,794 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $96,938 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Jumbo Interactive. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

אנליסט עסקי
$78.3K
מנהל מוצר
$90.9K
מהנדס תוכנה
$70.8K

מנהל הנדסת תוכנה
$96.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Jumbo Interactive הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,938. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Jumbo Interactive הוא $84,621.

