פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Johnson & Johnson נע בין $197K ל-year עבור 24 לבין $265K ל-year עבור 30. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$190K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
