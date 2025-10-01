ספריית חברות
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Johnson & Johnson נע בין $81.6K ל-year עבור 23 לבין $116K ל-year עבור 24. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$95K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
Software Engineer(רמת כניסה)
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
Senior Software Engineer
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Johnson & Johnson?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס מערכות

שאלות נפוצות

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en מהנדס תוכנה hos Johnson & Johnson in New York City Area ligger på en årlig samlet kompensation på $122,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Johnson & Johnson for מהנדס תוכנה rollen in New York City Area er $90,000.

משאבים נוספים