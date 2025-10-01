פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Johnson & Johnson נע בין $81.6K ל-year עבור 23 לבין $116K ל-year עבור 24. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$95K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
