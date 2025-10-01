פיצוי מהנדס תוכנה in Ireland ב-Johnson & Johnson מגיע ל-€73.4K ל-year עבור 24. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ireland מגיעה ל-€74.1K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
