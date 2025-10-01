ספריית חברות
Johnson & Johnson מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Johnson & Johnson מגיעה ל-₹1.76M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.76M
דרגה
23
משכורת בסיס
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Johnson & Johnson?

₹13.95M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Johnson & Johnson in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,044,086. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Johnson & Johnson עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru הוא ₹1,763,539.

